عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 نيسان 2024

A + A -

الأخبار: «روتين» الحرب: إسرائيل في حلقة مفرغة

ملف النازحين: الغرب يواصل الكذب

«هولسيم» للترابة معروضة للبيع



نداء الوطن: "حزب الله" يعتبر أنّ عودة مستوطني الشمال صارت "مستحيلة"

هوكشتاين آتٍ مصحوباً بالغارات والصواريخ.. وماكرون لنتنياهو: يجب وقف التصعيد



اللواء: ماكرون لنتنياهو: لن نقبل بتصعيد في لبنان

عون في عين التينة والخماسية اليوم.. وترحيل المساجين السوريين أولوية

النهار: التمديد للبلديات الخميس: "مقتلة" إضافية للنظام!

الجمهورية: حراك "الخماسية": الرئاسة بالحوار

البناء: 200 يوم على الطوفان والكيان يغرق… والتسونامي الإيراني يجتاح قوة الردع/ استقالة رئيس المخابرات العسكرية تنذر بدومينو تفكّك المؤسسة الأمنية والعسكرية/ الضفة تشتعل والمقاومة العراقيّة تستأنف ضرب الأميركيين… ومرحلة جديدة

?l'orient le jour: Pour éviter le pire, Hochstein de retour à Beyrouth



عناوين الصحف العربية



الأنباء الكويتية: حركة في عين التينة وعلى الجدول لقاء «الخماسية» وهوكشتاين

ترقُّب لطرح اسم إضافي في «لائحة الخيار الثالث» بعد توسيعها إلى رباعية بدفع من بطاركة المشرق



الشرق الأوسط السعودية: «الأونروا» ترحب بنتائج تقرير المراجعة المستقلة بشأن الوكالة



الوطن السورية: مؤتمر بطرسبورغ الدولي للممثلين السامين المسؤولين عن شؤون الأمن ينطلق في موسكو اليوم … اللواء مملوك: صمود السوريين ودعم روسيا أحبطا مخططات الإرهابيين ومشغليهم