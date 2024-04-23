عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 نيسان 2024

الأخبار: «روتين» الحرب: إسرائيل في حلقة مفرغة
ملف النازحين: الغرب يواصل الكذب
«هولسيم» للترابة معروضة للبيع
نداء الوطن: "حزب الله" يعتبر أنّ عودة مستوطني الشمال صارت "مستحيلة"
هوكشتاين آتٍ مصحوباً بالغارات والصواريخ.. وماكرون لنتنياهو: يجب وقف التصعيد
اللواء: ماكرون لنتنياهو: لن نقبل بتصعيد في لبنان
عون في عين التينة والخماسية اليوم.. وترحيل المساجين السوريين أولوية
النهار: التمديد للبلديات الخميس: "مقتلة" إضافية للنظام!
الجمهورية: حراك "الخماسية": الرئاسة بالحوار
البناء: 200 يوم على الطوفان والكيان يغرق… والتسونامي الإيراني يجتاح قوة الردع/ استقالة رئيس المخابرات العسكرية تنذر بدومينو تفكّك المؤسسة الأمنية والعسكرية/ الضفة تشتعل والمقاومة العراقيّة تستأنف ضرب الأميركيين… ومرحلة جديدة
?l'orient le jour: Pour éviter le pire, Hochstein de retour à Beyrouth
عناوين الصحف العربية
الأنباء الكويتية: حركة في عين التينة وعلى الجدول لقاء «الخماسية» وهوكشتاين
ترقُّب لطرح اسم إضافي في «لائحة الخيار الثالث» بعد توسيعها إلى رباعية بدفع من بطاركة المشرق
الشرق الأوسط السعودية: «الأونروا» ترحب بنتائج تقرير المراجعة المستقلة بشأن الوكالة
الوطن السورية: مؤتمر بطرسبورغ الدولي للممثلين السامين المسؤولين عن شؤون الأمن ينطلق في موسكو اليوم … اللواء مملوك: صمود السوريين ودعم روسيا أحبطا مخططات الإرهابيين ومشغليهم