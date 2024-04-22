"الإمتحانات الرسمية"... اليكم المواعيد!

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صدر عن وزارة التربيـة والتعليم العالي مذكرة إداريـة جاء فيها: "تُجرى الإمتحانات الخطية للشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2024 العاديّة، والامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع للعام 2024، وفقاً للترتيب التالي:



الشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) والامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع



اليوم والتاريخ

المادة

التوقيت



الإثنين

جغرافيا

8:30 – 9:30





24/6/2024

رياضيات

9:50 – 11:50





الثلاثاء

علوم الحياة و الأرض

8:30 – 9:30





25/6/2024

لغة عربية

9:50 – 11:50





الأربعاء

فيزياء

8:30 – 9:30





26/6/2024

لغة أجنبية

9:50 – 11:50





الخميس

كيمياء

8:30 – 9:30





27/6/2024

تربية

9:50 – 10:50







تاريخ

11:10 – 12:10





اليوم والتاريخ

فـرع علوم الحياة



اليوم والتاريخ

فـرع العلوم العامة



المادة

التوقيت





المادة

التوقيت

السبت

تربية

8:30 – 9:30



السبت

تربية

8:30 – 9:30

29/6/2024

علوم الحياة

9:50 – 12:20



29/6/2024

رياضيات

9:50 – 12:50

الإثنين

لغة أجنبية

8:30 – 10:30



الإثنين

لغة أجنبية

8:30 – 10:30

1/7/2024

كيمياء

10:50 – 12:20



1/7/2024





الثلاثاء

تاريخ

8:30 – 9:30



الثلاثاء

تاريخ

8:30 – 9:30

2/7/2024

لغة عربية

9:50 – 11:50



2/7/2024

لغة عربية

9:50 – 11:50

الخميس

فلسفة وحضارات

8:30 – 10:30



الخميس

فلسفة وحضارات

8:30 – 10:30

4/7/2024

فيزياء

10:50 – 12:20



4/7/2024

فيزياء

10:50 – 13:20

الجمعة

جغرافيا

8:30 – 9:30



الجمعة

جغرافيا

8:30 – 9:30

5/7/2024

رياضيات

9:50 – 11:20



5/7/2024

كيمياء

9:50 – 11:20





اليوم والتاريخ

فـرع الاجتماع و الاقتصاد



اليوم والتاريخ

فـرع الآداب و الإنسانيات



المادة

التوقيت





المادة

التوقيت

السبت

تربية

8:30 – 9:30



السبت

تربية

8:30 – 9:30

29/6/2024

اجتماع

9:50 – 12:20



29/6/2024

فلسفة عامة

9:50 – 12:50

الإثنين

لغة عربية

8:30 – 10:30



الإثنين

لغة عربية

8:30 – 11:00

1/7/2024

رياضيات

10:50 – 12:20



1/7/2024

رياضيات

11:20 – 12:20

الثلاثاء

تاريخ

8:30 – 9:30



الثلاثاء

تاريخ

8:30 – 9:30



فيزياء

9:50 – 10:50





فيزياء

9:50 – 10:50

2/7/2024

كيمياء

11:10 – 12:10



2/7/2024

كيمياء

11:10 – 12:10



علوم الحياة

12:30 – 13:30



علوم الحياة

12:30 – 13:30

الخميس

لغة أجنبية

8:30 – 10:30



الخميس

جغرافيا

8:30 – 10:30

4/7/2024

اقتصاد

10:50 – 13:20



4/7/2024

لغة أجنبية

10:50 – 13:20

الجمعة

جغرافيا

8:30 – 9:30



الجمعة

فلسفة عربية

8:30 – 11:30

5/7/2024

فلسفة وحضارات

9:50 – 11:50