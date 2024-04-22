"الإمتحانات الرسمية"... اليكم المواعيد!

صدر عن وزارة التربيـة والتعليم العالي مذكرة إداريـة جاء فيها: "تُجرى الإمتحانات الخطية للشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2024 العاديّة، والامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع للعام 2024، وفقاً للترتيب التالي:
الشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) والامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع
اليوم والتاريخ
المادة
التوقيت
الإثنين
جغرافيا
8:30 – 9:30
24/6/2024
رياضيات
9:50 – 11:50
الثلاثاء
علوم الحياة و الأرض
8:30 – 9:30
25/6/2024
لغة عربية
9:50 – 11:50
الأربعاء
فيزياء
8:30 – 9:30
26/6/2024
لغة أجنبية
9:50 – 11:50
الخميس
كيمياء
8:30 – 9:30
27/6/2024
تربية
9:50 – 10:50
تاريخ
11:10 – 12:10
اليوم والتاريخ
فـرع علوم الحياة
اليوم والتاريخ
فـرع العلوم العامة
المادة
التوقيت
المادة
التوقيت
السبت
تربية
8:30 – 9:30
السبت
تربية
8:30 – 9:30
29/6/2024
علوم الحياة
9:50 – 12:20
29/6/2024
رياضيات
9:50 – 12:50
الإثنين
لغة أجنبية
8:30 – 10:30
الإثنين
لغة أجنبية
8:30 – 10:30
1/7/2024
كيمياء
10:50 – 12:20
1/7/2024
الثلاثاء
تاريخ
8:30 – 9:30
الثلاثاء
تاريخ
8:30 – 9:30
2/7/2024
لغة عربية
9:50 – 11:50
2/7/2024
لغة عربية
9:50 – 11:50
الخميس
فلسفة وحضارات
8:30 – 10:30
الخميس
فلسفة وحضارات
8:30 – 10:30
4/7/2024
فيزياء
10:50 – 12:20
4/7/2024
فيزياء
10:50 – 13:20
الجمعة
جغرافيا
8:30 – 9:30
الجمعة
جغرافيا
8:30 – 9:30
5/7/2024
رياضيات
9:50 – 11:20
5/7/2024
كيمياء
9:50 – 11:20
اليوم والتاريخ
فـرع الاجتماع و الاقتصاد
اليوم والتاريخ
فـرع الآداب و الإنسانيات
المادة
التوقيت
المادة
التوقيت
السبت
تربية
8:30 – 9:30
السبت
تربية
8:30 – 9:30
29/6/2024
اجتماع
9:50 – 12:20
29/6/2024
فلسفة عامة
9:50 – 12:50
الإثنين
لغة عربية
8:30 – 10:30
الإثنين
لغة عربية
8:30 – 11:00
1/7/2024
رياضيات
10:50 – 12:20
1/7/2024
رياضيات
11:20 – 12:20
الثلاثاء
تاريخ
8:30 – 9:30
الثلاثاء
تاريخ
8:30 – 9:30
فيزياء
9:50 – 10:50
فيزياء
9:50 – 10:50
2/7/2024
كيمياء
11:10 – 12:10
2/7/2024
كيمياء
11:10 – 12:10
علوم الحياة
12:30 – 13:30
علوم الحياة
12:30 – 13:30
الخميس
لغة أجنبية
8:30 – 10:30
الخميس
جغرافيا
8:30 – 10:30
4/7/2024
اقتصاد
10:50 – 13:20
4/7/2024
لغة أجنبية
10:50 – 13:20
الجمعة
جغرافيا
8:30 – 9:30
الجمعة
فلسفة عربية
8:30 – 11:30
5/7/2024
فلسفة وحضارات
9:50 – 11:50