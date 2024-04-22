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"الإمتحانات الرسمية"... اليكم المواعيد!

22
APRIL
2024
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صدر عن وزارة التربيـة والتعليم العالي مذكرة إداريـة جاء فيها: "تُجرى الإمتحانات الخطية للشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2024 العاديّة، والامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع للعام 2024، وفقاً للترتيب التالي:

الشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) والامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع

اليوم والتاريخ
المادة

التوقيت

الإثنين
جغرافيا
8:30 – 9:30


24/6/2024
رياضيات
9:50 – 11:50


الثلاثاء
علوم الحياة و الأرض
8:30 – 9:30


25/6/2024
لغة عربية
9:50 – 11:50


الأربعاء
فيزياء
8:30 – 9:30


26/6/2024
لغة أجنبية
9:50 – 11:50


الخميس
كيمياء
8:30 – 9:30


27/6/2024
تربية
9:50 – 10:50



تاريخ
11:10 – 12:10


اليوم والتاريخ
فـرع علوم الحياة

اليوم والتاريخ
فـرع العلوم العامة

المادة
التوقيت


المادة
التوقيت
السبت
تربية
8:30 – 9:30

السبت
تربية
8:30 – 9:30
29/6/2024
علوم الحياة
9:50 – 12:20

29/6/2024
رياضيات
9:50 – 12:50
الإثنين
لغة أجنبية
8:30 – 10:30

الإثنين
لغة أجنبية
8:30 – 10:30
1/7/2024
كيمياء
10:50 – 12:20

1/7/2024


الثلاثاء
تاريخ
8:30 – 9:30

الثلاثاء
تاريخ
8:30 – 9:30
2/7/2024
لغة عربية
9:50 – 11:50

2/7/2024
لغة عربية
9:50 – 11:50
الخميس
فلسفة وحضارات
8:30 – 10:30

الخميس
فلسفة وحضارات
8:30 – 10:30
4/7/2024
فيزياء
10:50 – 12:20

4/7/2024
فيزياء
10:50 – 13:20
الجمعة
جغرافيا
8:30 – 9:30

الجمعة
جغرافيا
8:30 – 9:30
5/7/2024
رياضيات
9:50 – 11:20

5/7/2024
كيمياء
9:50 – 11:20


اليوم والتاريخ
فـرع الاجتماع و الاقتصاد

اليوم والتاريخ
فـرع الآداب و الإنسانيات

المادة
التوقيت


المادة
التوقيت
السبت
تربية
8:30 – 9:30

السبت
تربية
8:30 – 9:30
29/6/2024
اجتماع
9:50 – 12:20

29/6/2024
فلسفة عامة
9:50 – 12:50
الإثنين
لغة عربية
8:30 – 10:30

الإثنين
لغة عربية
8:30 – 11:00
1/7/2024
رياضيات
10:50 – 12:20

1/7/2024
رياضيات
11:20 – 12:20
الثلاثاء
تاريخ
8:30 – 9:30

الثلاثاء
تاريخ
8:30 – 9:30

فيزياء
9:50 – 10:50


فيزياء
9:50 – 10:50
2/7/2024
كيمياء
11:10 – 12:10

2/7/2024
كيمياء
11:10 – 12:10

علوم الحياة
12:30 – 13:30

علوم الحياة
12:30 – 13:30
الخميس
لغة أجنبية
8:30 – 10:30

الخميس
جغرافيا
8:30 – 10:30
4/7/2024
اقتصاد
10:50 – 13:20

4/7/2024
لغة أجنبية
10:50 – 13:20
الجمعة
جغرافيا
8:30 – 9:30

الجمعة
فلسفة عربية
8:30 – 11:30
5/7/2024
فلسفة وحضارات
9:50 – 11:50

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