وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل... اليكم توقيتها!

A + A -

وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، وذلك بتاريخ ٢٦ ايار ٢٠٢٤.

مرفق ربطا نسخة عن القرارين، بالاضافة الى بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للإنتخابات البلدية والإختيارية والرجوع عنها في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.