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بري يحسم تاريخ انعقاد جلسة التمديد!

22
APRIL
2024
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، في حضور رئيس الاركان اللواء حسان عودة حيث تم عرض للاوضاع العامة لاسيما الأمنية والميدانية منها.
 
واستقبل بري نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني المارشال هارف سميث والوفد المرافق، في حضور سفير المملكة المتحدة في لبنان هميش كاول حيث تناول اللقاء الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وبعد الظهر، إستقبل رئيس المجلس المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهاليي والوفد المرافق، في حضور سفيرة الإتحاد الاوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
 
الدعوة الى جلسة عامة
على صعيد آخر، دعا بري الى جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25 نيسان الحالي  لدرس إقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين على جدول الاعمال :

1 - إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد.
 
2 - إقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سندا لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون  2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد ، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان ، امين شري ، طوني فرنجيه وحسن مراد

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