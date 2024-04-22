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"نحن في مشكلة".. إعلام الاحتلال يحذر من فقدان التفوق الجوي في أجواء لبنان

22
APRIL
2024
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تطرق المراسل العسكري في موقع "والاه" الإسرائيلي، أمير بوحبوط، إلى إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء منطقة العيشية، وما حصل في "عرب العرامشة" بعد استهداف مسيرة لحزب الله المقر المستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146)، قائلاً إنّ حزب الله ينجح في ضرب "إسرائيل".

وحذّر بوحبوط من فقدان التفوق الجوي في المجال اللبناني، معتبراً أن ذلك سيضر بشكلٍ كبير بقدرات جمع المعلومات الاستخبارية.

وتابع قائلاً: "نحن في مشكلة كبيرة".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله- مساء الأحد إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية ‏من نوع هيرمز 450 في أجواء منطقة العيشية جنوبي البلاد.

ولاحقاً، أقرّ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بسقوط طائرة بدون طيار تابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي داخل لبنان بعد إصابتها بصاروخ أرض-جو.

وعن استهداف "عرب العرامشة"، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان قبل أيام هجوماً مركّباً بالصواريخ الموجّهة ‏والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في "عرب العرامشة"، رداً على اغتيال الاحتلال عدداً من المقاومين.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل الضابط دور زيمل الذي يحمل رتبة رائد في احتياط "جيش" الاحتلال متأثراً بجراحه التي أُصيب نتيجة عملية المقاومة الإسلامية في لبنان على "عرب العرامشة" المحتلة. 

وبإعلان مقتل زيمل، تُصبح حصيلة الهجوم قتيلاً و13 إصابة، من بينهم 5 إصابات خطرة. 

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنّ الجنود الذين كانوا موجودين في المبنى الذي استهدفه حزب الله يتبعون للواء الاحتياط 6 (كرياتي)، مشيراً إلى أنّ هذه الحادثة هي "الأخطر منذ اندلاع الحرب".

بدوره، رأى المعلق العسكري في قناة "كان"، روعي شارون، أنّ ما حصل في "عرب العرامشة" "هو من الحوادث القاسية في اختبار نتائج حوادث عند الحدود في هذه المنطقة"، مؤكداً أنّ "حزب الله علم بالتمام على ماذا يصوّب عندما صوّب نحو مبنى داخل القرية حيث يوجد جنود احتياط".

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، في وقتٍ سابق، مشاهد من العملية في "عرب العرامشة" شمالي فلسطين المحتلة.

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