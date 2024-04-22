غادرة منزلها مع ابنتها... واختفت!

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـةالبلاغ التّالــي:"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- عرفان فؤاد زعيتر (مواليد عام 1986، سوريّة)

التي غادرت بتاريخ 14-02-2024 منزلها الزوجي الكائن في محلة نهر إبراهيم- طريق "الزاير"، برفقة ابنتها القاصر:- ماريا عبد الكلش (مواليد عام 2020، سوريّة)

ولغاية تاريخه، لم تعودا إلى المنزل.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 920037-29، للإدلاء بما لديهم من معلومات".