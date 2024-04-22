توقيف مروج مخدّرات في محلة طريق المطار!

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صـدر عن المديريّة العـامّة لقـوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة, اليوم الاثنين, البلاغ التّالي: "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بتجارة وترويج المخدّرات وتوقيفهم. توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة عن نشاط مروّج مخدّرات في محلّة طريق المطار".



واضاف, "بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هويته، ويدعى: م. ل. (مواليد عام 1994، لبناني) بتاريخ 03-04-2024، وبعد رصد ومراقبة، نفّذت قوة مشتركة من المكتب المذكور والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائيّة كمينًا مُحكمًا له أدى إلى توقيفه على متن دراجة آليّة".



وتابع البلاغ, "بتفتيشه، تم العثور على كميّة من المخدّرات مقسّمة ومُعدّة للترويج، وهي عبارة عن: - /38/ ظرفًا من مادة الكوكايين, /3/ علب بلاستيكيّة بداخلها مادة الكوكايين, /5/ أكياس من مادة حشيشة الكيف, مبلغ مالي ناتج عن عمليات بيع المخدرات".

وختم: "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".