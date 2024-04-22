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الجو "حريق".. الحرارة تتخطى الـ33!

22
APRIL
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة : طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية  حتى يوم غد الثلاثاء، حيث  تتأثر المنطقة برياح خماسينية حارة ومغبرة مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة التي تبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى  ال33 درجة على الساحل وفي الداخل، وتنحسر تدريجيا يوم الجمعة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13  و23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  مشمس اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد مساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة .

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة احيانا، محملة بطبقات خفيفة من الغبار.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بحيث تتخطى ال ٣٣ درجة على الساحل وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح محليا وتصل سرعتها لحدود ال65 كلم/س مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 9 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء احيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين  60 و75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة 

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,58

-ساعة غروب الشمس:  19,15

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