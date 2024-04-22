وزير الخارجية الإسباني: احتمال امتداد الصراع إلى لبنان يقلقنا!

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قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الإثنين، إنّ "الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر ضروري للغاية إذا أردنا حلا سياسيا للوضع بالشرق الأوسط."

وأضاف: "نطالب بوقف دائم لإطلاق النار مع خطر امتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى رفح."

وأكمل ألباريس: "نطالب بفتح جميع النقاط البرية مرة واحدة وإلى الأبد لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة."

وأوضح أنّ "حل الدولتين يعني جعل السلام نهائيا لا رجعة فيه وتجنب دوامات العنف المتواصلة."

وكشف أنّ "احتمال امتداد الصراع إلى لبنان يقلقنا لأن أبعاده ستتغير ولأن لبنان دولة هشة ومتوترة."