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مبادرة رئاسية من خمسة بنود... وتقليص مساحات الافتراق

22
APRIL
2024
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الأنباء الكويتية: بديل الحوار الذي طالب به الرئيس نبيه بري مدعوما من «حزب الله» ونواب يدورون في فلك «الثنائي الشيعي»، جولات متنقلة بـ«القطعة» يقوم بها بعض الموفدين و«سعاة خير»، وتنتهي كلها عند الرئيس بري، بعد موقف من اللجنة الخماسية، بحصر الحوار تحت مظلة القصر الجمهوري في بعبدا.

 

وعلمت «الأنباء» ان توافقا بين الفرقاء أدى إلى تقليص مساحات الافتراق الشاسعة بينهم، يقوم على الاتفاق على اسم الرئيس. وتوصلت «الخماسية» إلى صيغة «حوار» غير مباشر، محدد بنقاط رأت فيها مادة صالحة لتضييق المساحات بين الفرقاء اللبنانيين.

 

نقاط تعود إلى مبادرة سبق ان تقدم بها نائب البقاع الغربي البروفيسور في الطب غسان سكاف، الذي نشط بقوة انطلاقا من قدرته على التواصل مع الجميع، لما يتمتع به من رصانة جعلته أهلا للثقة من جميع الفرقاء.

 

وكان سكاف أطلق مبادرة من خمسة بنود كالآتي:

 

1 - ليس مطلوبا من أي فريق التخلي عن مرشحه.

2 - لا رئيس للأكثرية المسيحية وحدها ولا رئيس من دونها.

3 - لا رئيس للثنائي الشيعي وحده ولا رئيس من دونه.

4 - لا رئيس من دون مشاركة سنية ودرزية حقيقية ولا رئيس من دون مشاركة المستقلين.

5 - لا رئيس يفرض من اللجنة الخماسية، ولا رئيس من دونها.

في المحصلة، تبدو المبادرة أشبه بسباق الحواجز على المضمار، ويبدو بلوغ خط النهاية في السباق معقودا لمرشح واحد لا أكثر، يستطيع المرور في البنود الخمسة!

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