عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 نيسان 2024

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الأخبار: نتنياهو يزداد تعنّتاً: عقبات على طريق رفح

باريس «تتشاطر» على واشنطن: ورقة فرنسية «منقّحة» لتسوية في الجنوب والداخل

جعجع ينقلب على مواقفه «المبدئية»: قلق في معراب من «التحولات السعودية»

نداء الوطن: صواريخ "حماس" من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ"أمل"

"الحزب" يرفض مطالب ماكرون وإسرائيل تُهدّد بحسم قريب مع لبنان

اللواء: تصاعد التهديدات بين اسرائيل وحزب الله. وقصف القسّام رسالة واضحة

ماكرون يدعو برّي الى الإليزيه.. ومشاغل الأسبوع بين لقاء الخماسية والجلسة والمؤتمر الاقتصادي

البناء: نتنياهو يعلن فشل المفاوضات حول غزة ويهدّد بمزيد من الضغوط العسكرية / ماكرون يحمل وساطة مع لبنان بتخلّي نتنياهو عن شرط سحب المقاومة للتهدئة/ المقاومة في الضفة الغربية لعمليات نوعية.. وفي لبنان تمسك زمام المبادرة







اللواء: تصاعد التهديدات بين اسرائيل وحزب الله. وقصف القسّام رسالة واضحة

ماكرون يدعو برّي الى الإليزيه.. ومشاغل الأسبوع بين لقاء الخماسية والجلسة والمؤتمر الاقتصادي



النهار: محادثات الإليزيه بالوقائع: السباق مع الانفجار

الجمهورية: لقاء تقيمي بين بري و"الخماسية"

بين بيروت إلى باريس "الثنائي" الغربي يتحرك

l'orient le jour: Épisode I : « Cette histoire, c'est un peu comme celle de Moussa Sadr... »

بعض عناوين الصحف العربية



الأنباء الكويتية: «الخماسية» تقلّص المساحات بحوار غير مباشر وحلول بالقطعة تنتهي عند الرئيس بري

صاحب المبادرة النائب غسان سكاف لـ «الأنباء»: اسم الرئيس غير «مُعلّب» والقرار لبناني لإنقاذ البلد

الشرق الأوسط السعودية: جرائم «المقابر الجماعية» تتكشف في غزة

انتشال 190 جثماناً... ونتنياهو يتعهد التصدي لعقوبات أميركية محتملة ضد قواته

الوطن السورية: في حوار فكري وسياسي مع وزير الخارجية الأبخازي … الرئيس الأسد: الأحادية القطبية أمر متناقض في بنيته وأوصلت العالم إلى هذه الفوضى