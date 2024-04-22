أسرار الصحف ليوم الأثنين 22 نيسان 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن تداعيات مشهد الردع الاستراتيجي بين إيران وكيان الاحتلال بالصيغة التي انتهى فيها لصالح إيران بصورة واضحة وكاسحة سوف يُخيّم على المنطقة ويحكم مساراتها، خصوصاً عودة الأضواء الى حرب غزة والمفاوضات لإنهائها بعد فشل مشروع بنيامين نتنياهو لتصنيع حرب إيرانية أميركية وسوف تكون بصمات الحدث واضحة على موقع كل من السعودية وتركيا، خصوصاً لجهة تجميد مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي وتفعيل التموضع التركي نحو مسار الحل في سورية.



كواليس

تظهر استطلاعات الرأي الحديثة في كيان الاحتلال تبدلاً جوهرياً في تموضع المصوّتين تجاه عنوان إمكانية الانتصار في الحرب القائمة، حيث صوّت 68% لصالح الشك بصحة الكلام عن إمكانية الانتصار، وصوّت 74% لصالح عدم الثقة بطريقة إدارة حكومة بنيامين نتنياهو للمفاوضات والحرب.



اللواء: أسرار

لغز

تبين أن قلة الإمكانيات المتوفرة للقوى الأمنية تحول دون تنفيذ خطة أمنية ناجعة في ضبط الأوضاع في العاصمة، وملاحقة السوريين الذي يقيمون ويعملون بدون أوراق شرعية!

همس

تكتمت مصادر رئيس الحكومة على ما دار في خلوة الأليزيه مع الرئيس الفرنسي، ثم إنضمام قائد الجيش إلى الإجتماع الموسع ومأدبة الغداء بحضور رئيس أركان الجيوش الفرنسية!



نداء الوطن: خفايا

بصورة مفاجئة، تداولت أوساط ديبلوماسية مسألة انتقال قيادات من «حماس» من قطر إلى لبنان ضمن سلّة تفاهمات أو ضمانات أمنية.

يتردّد أنّ ترخيصاً منح لجامعة جديدة يفترض أن تقام في مبنى هو أصلاً ضمن حرم جامعة أخرى.

لم ينفع البيان التوضيحي لرئيس بلدية الغبيري في تبديد انزعاج قيادات في حركة «أمل»، لكون ما حصل شكّل سابقة في التهجّم العلني على شخصيّات من الحركة.

عُلم أنّ نقل العزاء بزوج السيدة بهية الحريري من مسجد الأمين إلى «بيت الوسط» متّصل بحضور بهاء الحريري إلى لبنان لمشاركة عمّته المناسبة الحزينة.