"جرفهم التيار"... انقاذ 3 شبان علقو على صخرة داخل نهر يحشوش!

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أفادت مديرية الدفاع المدني في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" بأنه, "تمكن عناصر من الدفاع المدني و بمؤازرة وحدة الانقاذ البحري في تمام الساعة 14:00 من تاريخ اليوم الواقع في 21/04/2024 من إنقاذ ثلاثة شبان كانوا يمارسون هواية السباحة فيما جرفهم التيار وعلقو على صخرة في نهر يحشوش -كسروان".



وأضافت, "قد استعان العناصر في حبال الانقاذ للتمكن من انقاذهم بسبب وعورة تلك البقعة الجغرافية".



وتابعت المديرية, "وقد توجه العناصر على متن دراجة الإسعاف Moto Ambulance إلى موقع الحدث ليتمكنوا من تقديم الإسعافات الأولية اللازمة".