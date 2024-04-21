"جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر علينا وتستوجب التعامل العاجل معها".. غانتس: نقترب من ساعة الحسم!

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قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، إنّ "وحدة المجتمع الإسرائيلي تشكل أهمية وجودية لنا هذه الأيام."

وأضاف: "لن نتنازل عن أهدافنا وفي مقدمتها إعادة المختطفين ونحن ملتزمون بإعادتهم وملتزمون بخلق بديل لسلطة حماس في قطاع غزة."

وأكمل غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان."

وكشف: "لم نحقق كل أهداف الحرب بعد لكننا لم نتنازل عن أي منها."

وقال غانتس إنّ "الوزراء الذين يلحقون الأذى بأمن الدولة يجب ألا يبقوا أعضاء في الحكومة،" وإنّ "السنوار هو مفتاح الإفراج عن المختطفين ويجب أن يكون هناك ضغط عليه."

وختم: "جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر علينا وتستوجب التعامل العاجل معها."