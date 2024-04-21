"نصلي للجنوب المعذب ولوطننا لبنان".. جولة لباسيل في جزين مطلقاً ترميم سوقها التجاري: قوتنا بانفتاحنا دون أن نذوب في غيرنا

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قام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بجولة على مدينة جزين تضمنت أربع محطات .

استهل النائب باسيل اللجولة بلقاء النائب السابق ابراهيم عازار في منزله، حيث عبّر عن سروره للقيام بهذه الزيارة وما تحمله من دلالات، معتبرًا اننا أمام تحدي كبير ومن أجل الحفاظ على خياراتنا علينا أن نتساعد، وأكّد أنّ جزين ستكون مركز استقطاب أساسي ومع النائب السابق أمل ابو زيد ورئيس الاتحاد خليل حرفوش "نأمل أن نتساعد لمصلحة الناس".

بدوره، رحّب النائب السابق ابراهيم عازار بالنائب باسيل، معتبرًا أن هذا البيت مفتوح للجميع كمل كان مفتوحًا لفخامة الرئيس العماد ميشال عون في العام ٢٠٠٩.

بعدها، قام باسيل يزيارة السوق التجاري في مدينة جزين وافتتح الاعمال فيه، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتورحجار، النائب السابق أمل ابو زيد، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش وعدد من فعاليات المدينة والقضاء، حيث أشار باسيل في كلمة له خلال افتتاح أعمال الترميم للسوق التجاري في مدينة جزين، الى أنه" تعلم محبة جزين وأهلها من الرئيس العماد ميشال عون، وهذا المشروع هو بداية مشوار بدأ مع من بنى جزين منذ مئات السنين. وعندما رأيت شارع السد والاعمال التي قامت بها البلدية تشجعت وتساءلت لماذا لا نكمل وكل ما نحاول القيام به هو التطوير والتسويق، وجزين لديها كل المقومات لتكون منطقة استقطاب".

ورأى باسيل ان عملية الترميم يجب أن تستكمل من قبل أهالي القضاء والمدينة ويجب أن تتم عملية التطوير على مراحل.

وردًّا على ما يقوله البعض ان الجنوب في وضع حرب وماذا يفعلون في جزين؟ رأى باسيل أن التنافس ضروري لتتطور الناس و ان العقل التخريبي لن يساعدنا كي نتقدم. وكل شخص يقاوم في الحرب على طريقته وهذه طريقتنا بالمقاومة وهي البناء.

وشدد على ان علينا ان نؤمن أن دورنا هو الوصل والجمع وليس التقسيم والتجزيء. وأضاف: " تخيلوا أن تكون جزين منغلقة على نفسها، لا يوجد مكان في لبنان الا وهو متداخل في بعضه فكيف نفكّر بتقسيمه. قوتنا بانفتاحنا دون أن ندوب في غيرنا ونبقى نحن الآخر ونبقى قابلين لغيرنا، هذه قوة جزين لاستقطاب الناس، كما قمنا عبر التاريخ بنشر ثقافة وتاريخ. وهذا الأمر الذي نتواعد عليه."

كذلك كانت كلمة للنائب السابق أمل ابو زيد لفت فيها الى أن الهدف من افتتاح هذا السوق هو إظهار ارادة البقاء والتطلع الى الأمام وأن يبقى أبناء المنطقة فيها ويتم تعزيزها.

وأضاف أنه "لدى اتحاد البلديات وبلدية جزين مشاريع عديدة ونحن نواكبها." وأشار الى أن جزين عروسة الشلال يجب ان تستقطب جميع الناس خصوصا من هم قريبين جغرافيّا.

ابو زيد رأى انه ومن الآن وحتى الزيارة القادمة لباسيل الى جزين سيتم البدء بالتفكير بترميم النهر.

بدوره، أكد رئيس إتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش أن الهدف من تأهيل السوق هو استقطاب عدد أكبر من السّواح الى جزين. و ردًّا على كل من ينتقد النائب باسيل بالسياسة أنه ولو أنجز كل زعيم مثل ما أنجز باسيل في البترون لكان لبنان بألف خير. و أشار ألى أن الثقافة في قلب العمل الانمائي والاجتماعي، وتقدّم بالشكر من كل من ساعد في عملية الترميم ومنهم النائب أمل ابو زيد وأضاف أنه تم استقطاب ٦٠٠ الف سائح خلال فصل الصيف، في ثلاثة أشهر.

بعد ذلك، شارك النائب جبران باسيل بالقداس الإلهي في كنيسة مار انطونيوس في جزين بحضور حشد من المؤمنين وأبناء المدينة حيث اشار النائب العام للرهبنة الانطونية المدبر الاول الاب بطرس عازار الذي ترأس الذبيحة الالهية الى" اننا نصلي للجنوب المعذب ولوطننا لبنان،" وتوجه الى النائب باسيل بالقول

" زيارتكم الى هذه المنطقة هي زيارة دعم لها".

وتابع: من هذا الدير تم تقديم طلب تطويب الام ايزابيل خوري ، لافتا الى اننا هنا نتعاون لخدمة منطقة جزين ونكون ثابتين في هذه الأرض المقدسة ونقوم بما هو ضروري لتثبيت الوحدة الوطنية.

وأخيرًا ، اختتم رئيس التيار النائب جبران باسيل في افتتاح بيت الشباب في جزين حيث أشار الى أنّ "جزين يجب أن تبقى قلعة التيار "بعملنا"، و أضاف انّ التيار ولبنان يُبنيان على الطاقة الايجابية.

باسيل أمل أن يجمع هذا المكان الجيل الجديد للتيار على التفكير لمستقبل افضل، معتبرًا أن في التيار أيادي بيضاء وايادي خشنة، وعندما يوسخ احد ما يديه داخل التيار يصبح خارجه وأضاف: "نحن في التيار لا نعرف لا اليدين ولا القلوب ولا الأخلاق الوسخة ونأمل أن نستطيع أن نربي شبابنا على الأفكار التي تربينا عليها وكان من الطبيعي أن نقف ضد اي وجود غريب او طائفي".