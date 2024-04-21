living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قبلان: الحل عندنا وليس في واشنطن أو أوروبا!

21
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنه "لحسم ملفات البلد الحساسة نحتاج قيادات وطنية لا قيادات وكيلة"، وقال في بيان: "البلد بوضع استثنائي جداً، والحل عندنا وليس في واشنطن أو أوروبا، ونحن مَن يجب أن يفعل وليس فريق الموفدين، ولا نثق إلا بالمصالح الوطنية، والمطلوب تضامن داخلي وتسوية رئاسية بلا سمّ خارجي، وأي مساعدة خارجية ليست أكثر من صيد سيادي، والحل بتبريد الرؤوس الحامية والنظر بعيون المصلحة اللبنانية لا عيون واشنطن ووكلائها الذين يتبادلون الأدوار مع تل أبيب، ولحسم ملفات البلد الحساسة نحتاج قيادات وطنية لا قيادات وكيلة، والحرب الإسرائيلية الأطلسية أخطر استحقاق وطني على الإطلاق ولم ينجّنا من آثارها إلا بسالة المقاومة وتضحياتها وقدراتها السيادية". 

وتابع: "ما يجري بجبهة الجنوب أثمان سيادية لا سابق لها، وما يسلّفه أهل الجنوب للبنان أكبر من لبنان، ومن لا يرى البلد بعين الجنوب وتضحياته السيادية خائن لأكبر تضحيات وطنية منذ نشأة لبنان، والوطنية تبدأ من سيادة البلد لا من لعب دور المرتزق، ولا شيئ أضرّ على لبنان من الأبواق السياسية والإعلامية التي تقول بالعربية ما تريده تل أبيب بالعبرية، والطائفية المزروعة بعروق البعض أسوأ خطر على لبنان، ولا يمكن أن يتمزّق لبنان وفيه قدرات وإمكانات سيادية أخذت على عاتقها حماية الشراكة الوطنية وقطع يد من ينالها بسوء، وضجيج البعض ليس أكثر من قرقعة، ولبنان قوي بمقاومته وشعبه ومشروعه الوطني، والتعامل بخفّة مع ما يجري بالمنطقة جنون مطلق".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   