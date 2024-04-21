بالصور- الوزير باسيل يفتتح بيت الشباب: جزين يجب أن تبقى قلعة التيار "بعملنا"! (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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أشار رئيس التيار النائب جبران باسيل خلال افتتاح بيت الشباب في جزين الى أنّ "جزين يجب أن تبقى قلعة التيار "بعملنا"، و أضاف انّ التيار ولبنان يُبنيان على الطاقة الايجابية.

باسيل أمل أن يجمع هذا المكان الجيل الجديد للتيار على التفكير لمستقبل افضل، معتبرًا أن في التيار أياد بيضاء واياد خشنة، وعندما "يوسخ" احد ما يديه داخل التيار يصبح خارجه وأضاف: "نحن في التيار لا نعرف لا اليدين ولا القلوب ولا الأخلاق الوسخة ونأمل أن نستطيع أن نربي شبابنا على الأفكار التي تربينا عليها وكان من الطبيعي أن نقف ضد اي وجود غريب او طائفي".

كذلك كانت كلمة لمنسق هيئة قضاء جزين أنطوان فرحات.