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هذا ما يحمله طقس بداية الأسبوع

21
APRIL
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل في المناطق الساحلية، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب محليا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الأحد، ومن المنتظر أن تتأثر المنطقة يوم الثلاثاء بكتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الخميس. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:غائم جزئيا الى غائم احيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع احتمال تساقط رذاذ في الفترة الصباحية في المناطق الشمالية وفي المناطق الشمالية الشرقية من البلاد كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل في المناطق الساحلية، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.


الثلاثاء:مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مترافقة مع نسبة رطوبة منخفضة، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما يستمر ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 24 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س،.

- الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء احيانا بسبب الضباب على مستويات منخفضة.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين %60 و %90.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 21°م.

- الضغط الجوي:763 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,01 ساعة غروب الشمس: 19,13 .

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