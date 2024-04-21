بالصور - باسيل شارك في القداس الإلهي في كنيسة مار انطونيوس في جزين (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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شارك النائب جبران باسيل في القداس الإلهي في كنيسة مار انطونيوس في جزين بحضور حشد من المؤمنين وأبناء المدينة.

وأشار النائب العام للرهبنة الانطونية المدبر الاول الاب بطرس عازار الذي ترأس الذبيحة الالهية الى" اننا نصلي للجنوب المعذب ولوطننا لبنان"، وتوجه الى النائب باسيل بالقول " زيارتكم الى هذه المنطقة هي زيارة دعم لها".

وتابع: "من هذا الدير تم تقديم طلب تطويب الام ايزابيل خوري ، لافتًا الى اننا هنا نتعاون لخدمة منطقة جزين ونكون ثابتين في هذه الأرض المقدسة ونقوم بما هو ضروري لتثبيت الوحدة الوطنية."

بعد القداس التقى النائب باسيل الحاضرين في صالون الكنيسة.