باسيل افتتح أعمال الترميم للسوق التجاري في مدينة جزين: جزين نقطة وصل حقيقية واستقطاب للجنوب وجبل لبنان

A + A -

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة له خلال افتتاح أعمال الترميم للسوق التجاري في مدينة جزين، الى أنه "تعلم محبة جزين وأهلها من الرئيس العماد ميشال عون. وقال: "وهذا المشروع هو بداية مشوار بدأ مع من بنى جزين منذ مئات السنين. وعندما رأيت شارع السد والاعمال التي قامت بها البلدية تشجعت وتساءلت لماذا لا نكمل، وكل ما نحاول القيام به هو التطوير والتسويق، وجزين لديها كل المقومات لتكون منطقة استقطاب".

ورأى باسيل ان عملية الترميم يجب أن تُستكمل من قبل أهالي القضاء والمدينة ويجب أن تتم عملية التطوير على مراحل.

وردًّا على ما يقوله البعض ان الجنوب في وضع حرب وماذا يفعلون في جزين، رأى باسيل أن التنافس ضروري لتتطور الناس و ان العقل التخريبي لن يساعدنا كي نتقدم. وأضاف: "كل شخص يقاوم في الحرب على طريقته وهذه طريقتنا بالمقاومة وهي البناء".

وشدد على ان علينا ان نؤمن أن دورنا هو الوصل والجمع وليس التقسيم والتجزئة، مشدداً على أن "جزين نقطة وصل حقيقية واستقطاب للجنوب وجبل لبنان وحرام ألا تأخذ دورها وهذا معنى الصمود فما معنى ان نربح الحرب بالبندقية من دون أن نؤمن عيشنا".

وأكد: قوتنا بانفتاحنا من دون أن نذوب بغيرنا ونحن نبقى بشخصيتنا وكرامتنا وثقافتنا وتفكيرنا ولكن نقبل غيرنا وهذا دور جزين وهذه قوتها الفعلية. وأضاف: " تخيلوا أن تكون جزين منغلقة على نفسها، لا يوجد مكان في لبنان الا وهو متداخل في بعضه فكيف نفكّر بتقسيمه. هذه قوة جزين لاستقطاب الناس، كما قمنا عبر التاريخ بنشر ثقافة وتاريخ. وهذا الأمر الذي نتواعد عليه."

كذلك كانت كلمة للنائب السابق أمل ابو زيد لفت فيها الى أن الهدف من افتتاح هذا السوق هو إظهار ارادة البقاء والتطلع الى الأمام وأن يبقى أبناء المنطقة فيها ويتم تعزيزها.

وأضاف أنه "لدى اتحاد البلديات وبلدية جزين مشاريع عديدة ونحن نواكبها." وأشار الى أن جزين عروسة الشلال يجب ان تستقطب جميع الناس خصوصا من هم قريبين جغرافيّا".

ابو زيد رأى انه ومن الآن وحتى الزيارة القادمة لباسيل الى جزين سيتم البدء بالتفكير بترميم النهر.

بدوره أكد رئيس إتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش أن الهدف من تأهيل السوق هو استقطاب عدد أكبر من السّواح الى جزين. و ردًّا على كل من ينتقد النائب باسيل بالسياسة بالتأكيد أنه ولو أنجز كل زعيم مثل ما أنجز باسيل في البترون لكان لبنان بألف خير.

واشار حرفوش إلى أن الثقافة في قلب العمل الانمائي والاجتماعي، وتقدّم بالشكر من كل من ساعد في عملية الترميم ومنهم النائب أمل ابو زيد، مشيراً إلى أنه تم استقطاب ٦٠٠ الف سائح خلال فصل الصيف، في ثلاثة أشهر.