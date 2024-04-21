غارة على منزل في طيرحرفا ليلا

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن الطيران الحربي المعادي أغار قرابة الثانية عشرة من منتصف الليل الفائت على منزل مؤلف من 3 طبقات في بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي، ما ادى الى تدميره تدميرا كاملا، والحقت اضرارا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة والحق اضرارا جسيمة بمحطة لبيع المحروقات.

وبعد كشف فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على المكان المستهدف تبين انه لا يوجد اصابات بشرية.

من جهة اخرى وبعيد المنتصف والى ساعات الفجر الأولى، تعرضت الاودية المجاورة لبلدات بيت ليف والقوزح ورامية لقصف مدفعي متقطع .

فجر اليوم، اطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه الاحراج المتاخمة لبلدة عيتا الشعب.

حتى صباح اليوم وطيلة الليل الفائت، حلق الطيران الاستطلاعي المعادي أطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.