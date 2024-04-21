الان عون: علاقة تواصل وايجابيات مع بري تحتاج للترجمة بملف الرئاسة

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سألت صحيفة “الديار” امس عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون عن موقف التيار في جلسة الخميس المقبل، قال: “كما عبرنا بكل وضوح وصراحة انه اذا تأكدنا ان ليس هناك من ظروف مؤاتية او جهوزية لاجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية، وهذا هو الانطباع الموجود لدينا بانتظار لقاء وزير الداخلية الاثنين (غدا)، فاننا سنذهب الى جلسة الخميس ونصوت لصالح التمديد لتعذر اجراء هذه الانتخابات ولعدم احداث فراغ كامل على هذا الصعيد. سنلتقي الوزير بسام مولوي وبناء على نتائج اجتماعنا به سيكون لنا القرار النهائي”.

وسئل عون عن الحوار القائم بين التيار والرئيس بري، فقال: “الحوار جيد، واليوم العلاقة بيننا هي علاقة تواصل وايجابيات، وهي تحتاج الى ترجمة على صعيد الملف الرئاسي التي لم تحصل حتى الان”.

وعن عمل اللجنة الخماسية وجولتها الاخيرة قال: “اللجنة مشكورة على عملها وما نقوم به وعلى تحركها المستمر، وهو شبيه بتحرك كتلة الاعتدال الوطني”.