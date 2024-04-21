الوطن السورية: اقترح على الرئيس الفرنسي إعلان مناطق آمنة فيها لإعادة اللاجئين… ميقاتي: أي حل في الشرق الأوسط سيمر عبر سورية

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الوطن السورية: أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه اقترح على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن يطرح على الاتحاد الأوروبي إعلان «مناطق آمنة في سورية» لتسهيل إعادة اللاجئين إليها، على حين دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبرص إلى عدم إعادة اللاجئين إلى بلادهم، معيدة بذلك إلى الأذهان عرقلة جهات معينة عودة اللاجئين السوريين لأهداف سياسية.

وذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس أن رئاسة الحكومة اللبنانية، قالت في بيان: إن ميقاتي وماكرون بحثا، خلال لقائهما، أول من أمس الجمعة، في قصر الإليزيه في باريس، موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، ووعد الرئيس الفرنسي بالمساعدة في حل هذه القضية.



وقال رئيس الحكومة اللبنانية وفق البيان «تمنيت على الرئيس ماكرون أن يطرح على الاتحاد الأوروبي موضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سورية، بما يسهّل عملية إعادة النازحين إلى بلادهم، ودعمهم دولياً وأوروبياً في سورية وليس في لبنان».



جاء ذلك بالتزامن مع ما نقلته تقارير صحيفة لبنانية عن مصدر فرنسي قوله إن فرنسا «لا تقول للبنانيين اتركوا اللاجئين عندكم، ولكن فقط ينبغي أن تحصلوا على أدنى الضمانات بأن يعود اللاجئون إلى بلدهم من دون أن يعودوا إلى لبنان مجدداً».



وفي وقت سابق أول من أمس الجمعة، كشف مصدر دبلوماسي أوروبي وفق المواقع الالكترونية المعارضة أن ميقاتي سعى إلى إقناع رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية، نيكولا ليرنر، بفكرة إجراء فرنسا حواراً مع الحكومة السورية، إذ أكد ميقاتي للمسؤول الفرنسي أن أي حل في الشرق الأوسط سيمر عبر سورية، مشدداً على أن القيادة السورية جزء فاعل في المشهد وقادر على التأثير، وخاصة إذا كانت أوروبا حريصة على حل أزمة اللجوء الحاصلة منذ سنوات، والتي تؤثر في الواقع الاجتماعي والسياسي لعدد من الدول الأوروبية على البحر المتوسط.