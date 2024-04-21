آخر مستجدات المساعي الرامية إلى إنتخاب الرئيس

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في المشهد الرئاسي، لم يطرأ أي جديد عقب الجولة الأخيرة للجنة السفراء الخماسية باستثناء تصريح جديد للسفير المصري علاء موسى أكد فيه أن "منطلق تحركنا كان الاشارات الايجابية التي تلقيناها من مختلف الفرقاء حول القبول بفكرة الحوار والمرحلة الثانية هي الدخول بالبحث بآلية هذا الحوار وغيرها من التفاصيل".

وأوضح أن "في لقائنا مع الوفاء للمقاومة استمعنا منها لنفس مهم وايجابي وهناك رغبة بالتعاون واستعداد للحوار ورئيس الكتلة النائب محمد رعد لم يتحدث أنه مستعد للتنازل عن ترؤس رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحوار والتركيز كان على فكرة الحوار وهذا الاهم".





وقال موسى: "سعدت بوجود السفير السعودي في اللقاء مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لأن وجود المملكة بأي مكان هو رسالة مهمة، أما غيابه عن بنشعي فسببه أنه كان أبلغني صراحة أنه متوعك بعض الشيء صحياً ولا خلفيات أخرى لغيابه".

وختم: "سنطلع الرئيس بري في منتصف الأسبوع على ما استمعنا إليه بلقاءاتنا مع الكتل وسنطرح بعض الاجابات عليه".