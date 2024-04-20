حزب التوحيد العربي استنكر اعتقال الشرطة الفرنسية الكاتب السوري عدنان عزام

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استنكرت أمانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان، "اعتقال الشرطة الفرنسية الرحالة العالمي الكاتب العربي السوري عدنان عزام في مطار شارل ديغول واحتجازه لساعات طويلة والتصرف معه بطريقة هوجاء بتهمة حيازته نسخا من كتابه الجديد "عندما يستيقظ العربي" الذي صدر منذ ايام واهداه للمقاومة".

ورأى أن "تصرف السلطات الفرنسية المدان انما يعكس زيف الديموقراطية الغربية ومحاربتها لحرية التعبير، كما يكشف مدى الانحدار الأوروبي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص، ويؤكد مرة جديدة الارتهان الاوروبي والفرنسي لأوامر الإدارة الأميركية والصهيونية العالمية على حساب مصالحها وضد قناعات شعوبها".

وحيا "الكاتب عزام على موقفه المؤيد للمقاومة وعلى جرأته في محاربة الهيمنة الاطلسية والعقيدة الغربية المشحونة بالغطرسة وعدم احترامها لحقوق الانسان".