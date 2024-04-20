مجلس قضاء عكار في التيار الوطني الحر: نطالب بتحقيق شفاف بحادثة الاعتداء على عضو المجلس وليام درغام

يستنكر "مجلس قضاء عكار" في التيار الوطني الحر، الاعتداء السافر الذي تعرض له عضو مجلس القضاء رئيس بلدية هيتلا وليام درغام، وذلك من دون أي وجه حق وبطريقة إستفزازية تشكل إعتداء على حرمة رؤساء البلديات الذين يتمتعون بحصانة قضائية. ويهيب مجلس قضاء عكار بالقوى الأمنية والقضائية إتخاذ كل ما يلزم لمحاسبة المعتدي كارلوس حنا وعدم تسييس الموضوع تمهيدا لتمييعه وعدم إجراء المحاسبة اللازمة، مع التأكيد على أن التطاول من دون أي وجه حق على المواطنين أمر مرفوض، فكيف الحال برئيس بلدية أي السلطة المحلية المنتخبة المخولة الحرص على السلامة العامة وتطبيق القوانين وتحمل المسؤولية أمام الوزارات وأجهزة الدولة.

ونقول للخارجين عن القانون ومن يسعون لحمايتهم من سياسيين وأمنيين ستحاسبون أمام الرأي العام، خصوصا المشهود لهم بارتكاب المخالفات على أنواعها وحماية المطلوبين، وتزوير الحقائق وتحوير التحقيق.

ويناشد مجلس القضاء السلطات المختصة متابعة هذا الملف واستكمال التحقيقات وصولا الى جلاء الحقيقة ومحاسبة المرتكبين.