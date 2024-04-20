living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمدان: هذا مثال على خفة نواياهم الاستراتيجية في حماية لبنان

20
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
إن السعي والجهود المقدرة،لقيادة الجيش، لتأمين الاستمرارية المعيشية واللوجستية ،لجيشنا الوطني،في مرحلة مفصلية معقدة على كافة المستويات الإقليمية والعالمية،مسار حتمي لحماية وجودية الوطن، الذي فرط بكينونته الطبقة المذهبية والطائفية المهيمنة على ما تبقى من هيكل الدولة العظمي.
لكن يجب أن تكون الواقعية،في تقييم الاندفاع الفرنسي نحو جيشنا،هي الأساس في التقدير الاستراتيجي لما يمكن إنجازه لصالح الوطن وجيشنا.
إن سقف الإهتمام الغربي بالجيش اللبناني حدّه الأقصى ديمومة البقاء ، وليس المواجهة ،لأنه ممنوع مواجهة العدو الإسرائيلي على كافة المستويات: أرضاً، وجواً ، بحراً.
لذا ممنوع على الجيش اللبناني إمتلاك الصواريخ على أنواعها لحماية الجو والبحر، وممنوع إمتلاك أسلحة مضادة للدروع ولا مسيّرات، ولا أنظمة دفاعية حديثة متقدمة من الاليات المدرعة القتالية مرورا بالدبابات والمدفعية المنقولة وصولاً للراجمات،
والصواريخ المتوسطه المدى ارض- ارض، ولا تطوير سلاح الجو وقدراته القتالية الدفاعية عن المجال الجوي اللبناني.
فقط الإدعاء بالوقوف إلى جانب الجيش والإستثمار فيه، وتزويده بالعتاد غير المطلوب، والخفيف، الذي لا يردع ولا يوقف أي عمل عدائي للعدو.
على سبيل المثال، قررت الحكومة الألمانية مؤخراً بشخص سفيرها والملحق العسكري الألماني بزيادة الدعم العسكري للجيش، فقدمت أفراناً لصناعة الخبز، مع العلم أن ألمانيا ثاني أكبر دولة تساعد في تسليح العدو الإسرائيلي بعد أميركا.
هذا مثال على خفة نواياهم الاستراتيجية في حماية لبنان ،لا بل جدية اضعافه من أجل الأمن القومي الإسرائيلي ،حماية لكيان العدو .....
علينا أخذ العبر من التقديمات الغربية إلى الجيش اللبناني.
ونهارك حلو.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   