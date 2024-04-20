هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر تستنكر الهجوم المسلح الذي تعرض له احد أبناء الأشرفية‎

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تستنكر هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر الهجوم المسلح الذي تعرض له احد أبناء الأشرفية وهو صاحب محل سوبر ماركت ليل امس السبت في منطقة رزق-الأشرفية.

وفي ظل تكرار الأحداث الأمنية، والتفلت الأمني الحاصل تتطالب الهيئة الأجهزة الامنية بحماية أبناء العاصمة واتخاذ كافة الإجراءات لبسط سلطة الدولة. وتؤكد ضرورة التمسك بأجهزة الدولة وتطبيق القانون.

كما تطلب من المواطنين توخي الحذر والانتباه لاسيما ان هذا النوع من الجرائم يهدد امن بيروت ومواطنيها.

هذا وقد زار وفد من هيئة بيروت الأولى في "التيار" عائلة المعتدى عليه للإطمئنان على وضعه.