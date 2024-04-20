هجوم مسلح يخترق شوارع بيروت ويُرسم صورة الرعب في الأشرفية

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في واقعة هزّت الأمن في منطقة الأشرفية ببيروت، تعرض ميني ماركت قرب مستشفى رزق لهجوم مسلح وحشي في ساعات الليل الأولى. حيث اقتحمت عصابة ملثمة المحل عند الساعة ٢ فجرا، وقاموا بتشليح صاحب المحل وزبون أجنبي كانا يتواجدان داخل المكان.

بالتفاصيل، وفي حادثة أليمة، تعرض صاحب المحل لإطلاق نار مميت، حيث أصيب برصاصة في منطقة البطن، واستقرت في الكلية، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويُصنف وضعه حاليًا بالحرج.

أما الزبون الذي كان بدوره يُحاسب على مشترياته، فقد تعرض للاعتداء الجسدي حيث تم ضربه بوحشية من قبل العصابة بهدف سرقة أمواله، ما أدى إلى تكبد بعض الكدمات والإصابات الطفيفة.

لا يزال البحث جاريًا للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، في حين يستمر المحققون في جمع الأدلة والشهادات لفهم دوافع الجريمة وتحديد هويات الجناة.