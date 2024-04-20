السيد: لن تستقيم الأمور إلا بمثل هذه الإجراءات…

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته على منصة "اكس":

طريق المطار والسلب المسلّح… كلامي موجّه إلى الجيش والامن الداخلي: هي طريق لا يتجاوز طولها ٥ كلم وفيها متفرّعات محدودة، وليس أسهل من مراقبتها وضبطها ليلاً ونهاراً… منذ أشهر إلى اليوم تكررت على تلك الطريق عصابات السلب المسلّح تصطاد المسافرين القادمين والمغادرين بكل راحة وبقوة السلاح مستعملين الموتوسيكلات في أغلب الأحيان، لا أحد يستطيع أن يقنع أحداً أنّها منطقة محمية او أنّ تلك الطريق قريبة من الضاحية الجنوبية علماً ان مداهمات يومية تجريها القوى الامنية في عمق الضاحية دون إعتراض احد… تلك العصابات المسلحة يجوز قتلها قانوناً وشرعاً من دون إنذار مسبق، المطلوب من الجيش وقوى الامن الانتشار الدائم والدوريات على تلك الطريق وحسم هذا الوضع فوراً ونهائياً، بما فيها قرار واضح للقوى الأمنية بإعدام اي عصابة سلب على الطريق نفسه وباللحظة ذاتها، ولن تستقيم الأمور إلا بمثل هذه الإجراءات…