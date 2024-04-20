تدابير سير يوم غد الأحد في بيروت

A + A -

ذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة عبر حسابها على موقع “إكس”، بتدابير السّير المتّخذة يوم غد الأحد في بيروت تزامناً مع تنظيم سباق نصف ماراتون قوى الأمن الدّاخلي الرّابع عشر.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أصدرت البيان التالي يوم أمس:

تنظم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي برعاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، سباق النصف ماراثون السنوي الرابع عشر (21،1 كلم) في مدينة بيروت، تحت عنوان “نركض للإنسانية” بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ويشارك فيه عداؤون من مختلف الأندية الاتحادية والجمعيات الرياضية وفرق من الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية وعداؤون منفردون لبنانيون وأجانب.

وينطلق السباق الساعة 7.00 من يوم الأحد الواقع فيه 21-4-2024 من أمام المتحف الوطني/ بيروت، لذلك ستُتخذ تدابير السير التالية:

أولاً: منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 18.00 من تاريخ 20-4-2024 ومنع مرورها اعتباراً من الساعة 5،30 من فجر يوم الأحد 21-4-2024 على الطرقات والتقاطعات التي سيسلكها المتسابقون، وهي التالية:

-انطلاقاً من أمام المتحف الوطني / بيروت، بعكس وجهة السير نحو طريق الشام وصولاً إلى تقاطع سامي الصلح، نحو مطعم “ماكدونلدز” تقاطع جادة سامي الصلح ثم الانعطاف يمينا نحو مستديرة الطيونة باتجاه جادة جمال عبد الناصر فمستديرة شاتيلا ثم الانعطاف يمينا نحو “جادة 22 تشرين الثاني” فتقاطع عمر بيهم – جادة بشارة الخوري، وصولا الى تقاطع بشارة الخوري، بعدها يمينا بإتحاه السوديكو – الناصرة ثم الانعطاف يمينا نحو جادة طريق الشام – تقاطع المتحف – والانعطاف يميناً نحو جادة عبدالله اليافي مرورا بكورنيش المزرعة – جادة صائب سلام – جادة الجنرال ديغول – جادة باريس – وصولا إلى تقاطع عين المريسة “ماكدونلدز” باتجاه شارع ابن سينا مروراً بالزيتونة باي – الواجهة البحرية – تقاطع البيال – جادة شفيق الوزان، ثم يمينا باتجاه شارع فوش – شارع ويغان ثم الانعطاف يسارا بعكس وجهة السير وصولا الى تقاطع جريدة النهار ومن ثم الى تقاطع بيت الكتائب -الصيفي، والانعطاف يمينا بعكس وجهة السير نحو شارع جورج حداد مرورا بشارع غورو وطريق النهر وصولا الى تقاطع الدخولية، ثم يميناً نحو جادة بيار الجميل فمستديرة العدلية، ثم نحو جادة سامي الصلح والانعطاف يمينا الى الشارع الفرعي مقابل وزارة الصناعة والنفط ثم العودة مجددا نحو طريق الشام، وصولا الى المتحف الوطني.

-ثانياً: إقفال جميع الطرقات الفرعية المؤدّية إلى مسار السباق، اعتباراً من الساعة /5،30/ صباحًا من تاريخ 21-4-2024، ويعاد فتحها تباعًا، بعد مرور آخر العدائين.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.