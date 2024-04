A + A -

كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حساه على منصة "اكس":

الى المودعين المتواجدين في اميركا، تستطيعون الإشتراك في الدعوى الجماعية Class action المقدمة في NJ. تجدون الصفحة الأولى من الإستحضار وتفاصيله في التعليق الأول. Attention Lebanese community in USA affected by bank fund issues since 2019: You're eligible for a class action lawsuit. Track deadlines and updates, participate in settlements if successful.