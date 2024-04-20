"سعدت بوجود السفير السعودي في اللقاء مع باسيل"... السفير المصري: هذا هو منطلق تحركنا

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قال سفير مصر علاء موسى للotv أن منطلق تحركنا كان الاشارات الايجابية التي تلقيناها من مختلف الفرقاء حول القبول بفكرة الحوار والمرحلة الثانية هي الدخول بالبحث بالية هذا الحوار وغيرها من التفاصيل

وأضاف في لقائنا مع الوفاء،للمقاومة استمعنا منها لنفس مهم وايجابي وهناك رغبة بالتعاون واستعداد للحوار ورعد لم يتحدث انه مستعد للتنازل عن ترؤس بري للحوار والتركيز كان على فكرة الحوار وهذا الاهم

وأشار الى أنه كان سعيدا بوجود السفير السعودي في اللقاء ،مع باسيل لان وجود المملكة باي مكان هو رسالة مهمة اما غيابه عن بنشعي فشببه انه كان ابلغني صراحة انه متوعك بعض الشيء صحيا ولا خلفيات اخرى لغيابه