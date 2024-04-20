نائب في كتلة الاعتدال "يستهجن" كلام فرنجية!

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استهجن النائب محمد سليمان التصريح الذي أدلى به يوم أمس رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي وصف فيه مبادرة كتلة الاعتدال انها افلاطونية وان معظم نوابها سوف يصوّتون له.

واعتبر سليمان ان مبادرة الاعتدال جاءت نتيجة تلمّس الكتلة للمصلحة الوطنية ووجوب ايجاد حراك داخلي يواكب الجهد الخارجي الذي تبذله الدول العربية الشقيقة والصديقة للخروج من دوامة الفراغ القاتل، وبالتالي ليست مبادرة كتلة الاعتدال كما وصفها معاليه هي "الافلاطونية" بل أن بعض الترشيحات التي تُعرقل كل المبادرات هي التي يصحّ وصفها "بالهمايونية"، أما أصوات الاعتدال فهي مسؤولية تقع على عاتق نوّاب الكتلة بحسب تلمسّهم للمصلحة الوطنية والثقة التي أولاها لهم الناخبون ولا يعود لأحد لا التصرّف بها لا بخطابات ولا بأوهام ولا بأحلام.