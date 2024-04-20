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أسرار الصحف ليوم السبت 20 نيسان 2024

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APRIL
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البناء

تنتظر قيادات المقاومة العراقيّة بروح تفاؤليّة لقاء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بعد زيارته لواشنطن ولقاءاته الرئيس جو بايدن وأركان الإدارة لمعرفة نتائج التفاوض على الانسحاب الأميركي من العراق، خصوصاً أن كلام رئيس الحكومة العراقية أمام الرئيس الأميركي كان وفق تقييم قادة المقاومة تعبيراً عن موقف يليق بالعراق.

قال قيادي بارز في محور المقاومة تعليقاً على ما سُمّي بالردّ الإسرائيليّ على إيران إن ما قاله وزير الأمن في حكومة الكيان وأحد رموز التطرّف ايتمار بن غفير بوصف ما جرى بالمسخرة أعفى قادة إيران ومحور المقاومة من التعليق.

 الجمهورية
ـ رأى نائب بارز أن قواعد إشتباك جديدة ترسخت إقليمياً بعد ضربة إيران لإسرائيل بعدما استنفدت طهران الصبر الإستراتيجي.
ـ أكد نائب معني أنه حتى الأمس لم يتقدم أحد للترشح للإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان، التي حدّد وزير الداخلية موعدها.
ـ سجل تبادل رسائل غير مباشرة بين دولة عظمى وحزب بارز لإيجاد تسوية لوضع متأزم حالياً.

اللواء

لاحظ مصدر دبلوماسي معني أن الحماس الأميركي- الغربي «لحل الدولتين» تراجع إلى حدّ الإنعدام في ضوء تصاعد المواجهات الجارية.

نقل عن نواب في عاصمة كبرى توجيه ملامات لجهات رسمية ووزارية حول تباطؤ الإصلاحات في لبنان.

ما زالت «الرشاوى» تنخر الادارات والوزارات والمؤسسات العامة، وفقا لمراجعات أصحاب المصالح من المواطنين الساعين لإنجاز معاملاتهم.

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