عناوين الصحف ليوم السبت 20 نيسان 2024

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الأخبار

ـ «اللَّاردّ» الإسرائيلي: معادلة إيران قائمة

ـ وقائع الجولة الأخيرة من مفاوضات الهدنة في غزة: حماس رفضت ورقة أميركية مصرية تلبّي مطالب إسرائيل

ـ نصّ الورقة المصرية – الأميركية: لا وقف للحرب وإبعاد أسرى المقاومة

ـ القانون لا يحمي المستهلكين: أي لحوم يأكل اللبنانيون؟

البناء

ـ طائرات مسيّرة صغيرة الحجم تحلق فوق أصفهان وتسقطها الدفاعات الإيرانية

ـ مسرح المنطقة يستقبل مسابقة عروض الردع: ملحمة إيرانية وكوميديا إسرائيلية

ـ المقاومة في غزة ولبنان: مزيد من التكتيكات الإبداعيّة ومزيد من خسائر الاحتلال

الجمهورية

ـ ايران واسرائيل: ردود لا تلامس الحرب

ـ ماكرون: لبنان أولوية لفرنسا

ـ ضربة «أصفهان» والسيناريوهات «الثابتة» و»الساقطة»!

ـ غلطنا: «اللي اغتنى أصحاب المصارف مش المصارف»

ـ إستثمار النفط والغاز بين الداخل والخارج

ـ فيتو أميركي ضدّ عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

اللواء

ـ ماكرون يكشف عن تنسيق مع الأميركيين و3 مطالب لبنانية للسير بخارطة الـ1701

ـ تراجع حدّة الاستهدافات جنوباً.. وأبوصعب خارج التيار ومآخذ متزايدة للثنائي على باسيل

ـ تفاهم أميركي - إيراني على الصمت إزاء الردّ الإسرائيلي في أصفهان

ـ بلينكن يحاول احتواء الغضب العربي والفلسطيني على «الفيتو» بعقوبات طارئة على المستوطنين

الديار

ـ ماكرون يبحث مع ميقاتي وعون دعم الجيش وامكانية تنفيذ القرار 1701 لاحقاً

ـ فيتو اميركي يمعن في تعزيز الاجرام «الاسرائيلي» ويحبط امال الفلسطينيين