عناوين الصحف ليوم السبت 20 نيسان 2024

الأخبار
ـ «اللَّاردّ» الإسرائيلي: معادلة إيران قائمة
ـ وقائع الجولة الأخيرة من مفاوضات الهدنة في غزة: حماس رفضت ورقة أميركية مصرية تلبّي مطالب إسرائيل
ـ نصّ الورقة المصرية – الأميركية: لا وقف للحرب وإبعاد أسرى المقاومة
ـ القانون لا يحمي المستهلكين: أي لحوم يأكل اللبنانيون؟
البناء
ـ طائرات مسيّرة صغيرة الحجم تحلق فوق أصفهان وتسقطها الدفاعات الإيرانية
ـ مسرح المنطقة يستقبل مسابقة عروض الردع: ملحمة إيرانية وكوميديا إسرائيلية
ـ المقاومة في غزة ولبنان: مزيد من التكتيكات الإبداعيّة ومزيد من خسائر الاحتلال
الجمهورية
ـ ايران واسرائيل: ردود لا تلامس الحرب
ـ ماكرون: لبنان أولوية لفرنسا
ـ ضربة «أصفهان» والسيناريوهات «الثابتة» و»الساقطة»!
ـ غلطنا: «اللي اغتنى أصحاب المصارف مش المصارف»
ـ إستثمار النفط والغاز بين الداخل والخارج
ـ فيتو أميركي ضدّ عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
اللواء
ـ ماكرون يكشف عن تنسيق مع الأميركيين و3 مطالب لبنانية للسير بخارطة الـ1701
ـ تراجع حدّة الاستهدافات جنوباً.. وأبوصعب خارج التيار ومآخذ متزايدة للثنائي على باسيل
ـ تفاهم أميركي - إيراني على الصمت إزاء الردّ الإسرائيلي في أصفهان
ـ بلينكن يحاول احتواء الغضب العربي والفلسطيني على «الفيتو» بعقوبات طارئة على المستوطنين
الديار
ـ ماكرون يبحث مع ميقاتي وعون دعم الجيش وامكانية تنفيذ القرار 1701 لاحقاً
ـ فيتو اميركي يمعن في تعزيز الاجرام «الاسرائيلي» ويحبط امال الفلسطينيين