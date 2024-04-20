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عناوين الصحف ليوم السبت 20 نيسان 2024

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الأخبار

ـ «اللَّاردّ» الإسرائيلي: معادلة إيران قائمة
ـ وقائع الجولة الأخيرة من مفاوضات الهدنة في غزة: حماس رفضت ورقة أميركية مصرية تلبّي مطالب إسرائيل
ـ نصّ الورقة المصرية – الأميركية: لا وقف للحرب وإبعاد أسرى المقاومة
ـ القانون لا يحمي المستهلكين: أي لحوم يأكل اللبنانيون؟

البناء
ـ طائرات مسيّرة صغيرة الحجم تحلق فوق أصفهان وتسقطها الدفاعات الإيرانية
ـ مسرح المنطقة يستقبل مسابقة عروض الردع: ملحمة إيرانية وكوميديا إسرائيلية
ـ المقاومة في غزة ولبنان: مزيد من التكتيكات الإبداعيّة ومزيد من خسائر الاحتلال

الجمهورية
ـ ايران واسرائيل: ردود لا تلامس الحرب
ـ ماكرون: لبنان أولوية لفرنسا
ـ ضربة «أصفهان» والسيناريوهات «الثابتة» و»الساقطة»!
ـ غلطنا: «اللي اغتنى أصحاب المصارف مش المصارف»
ـ إستثمار النفط والغاز بين الداخل والخارج
ـ فيتو أميركي ضدّ عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

اللواء
ـ ماكرون يكشف عن تنسيق مع الأميركيين و3 مطالب لبنانية للسير بخارطة الـ1701
ـ تراجع حدّة الاستهدافات جنوباً.. وأبوصعب خارج التيار ومآخذ متزايدة للثنائي على باسيل
ـ تفاهم أميركي - إيراني على الصمت إزاء الردّ الإسرائيلي في أصفهان
ـ بلينكن يحاول احتواء الغضب العربي والفلسطيني على «الفيتو» بعقوبات طارئة على المستوطنين

الديار
ـ ماكرون يبحث مع ميقاتي وعون دعم الجيش وامكانية تنفيذ القرار 1701 لاحقاً
ـ فيتو اميركي يمعن في تعزيز الاجرام «الاسرائيلي» ويحبط امال الفلسطينيين

 

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