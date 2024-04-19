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صرح الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، في احتفال تأبيني في بيروت، "أي تجاوز إسرائيلي للسقف المعمول به في المواجهة سنرد عليه بالمقدار التناسبي، وأي تصعيد إذا بلغ مستوى معين سنواجه هذا المستوى بما يستلزم حتى لو أدى الأمر إلى أقصى ما يمكن".



وأردف قاسم، "لا انسحاب من المواجهة ولا تراجع عن المساندة والحماية، ولا يمكن أن نقبل بإقفال هذا الملف إلَّا بعد إقفال ملف غزَّة وتوقف إطلاق النار هناك".



وتابع، "يقولون لنا في لبنان بأنه علينا أن نفصل لبنان عن غزة، نقول لهم أنَّ هذه المساندة هي مساندة لغزة ومساندة للبنان أيضاً، لأنَّ الذي يرى أمامه ما يجري في غزة يعلم أنَّه إذا صمت فهو التالي ويعلم أنه إذا ترك الإسرائيلي يتعجرف سيصبح بموقع يكبر رأسه ويعتقد أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء".