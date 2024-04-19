البستاني فنّدت لستريدا "جرائم" القوات بالتغطية على ملف النزوح: عرسال وحملات تحريضية وتزوير اوراق ثبوتية

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كتبت النائب تدى البستاني عبر حسابها على منصة "اكس" ردا على ستريدا جعجع:

سأكتفي بسرد ما لم أفعله في موضوع النازحين، عسى أن يسلط الضوء على حجم الجريمة المرتكبة بحق كسروان وكل لبنان... - لم أصعد إلى جرد عرسال وأدافع عن النازحين وأنكر وجودهم، قبل قيامهم بخطف وقتل عناصر وضباط الجيش اللبناني. - لم أقم بحملات تحريضية ضد الذين رفعوا الصوت بوجه تدفق النازحين، يوم كانوا مجرد بضع مئات وليس مئات الآلاف كما اليوم. - لم أغط مخاتير يقومون بتزوير أوراق ثبوتية للنازحين لدمجهم سرًا في المجتمع اللبناني. - لم أفترش الأرض اعتراضًا على عودتهم، ولم أربط عودتهم بتغيير سياسي مرت سنوات دون حدوثه، ولم أقل بأنني سأستقبل مليون نازح إضافي في حال وجودهم. - حتى انني لم أقم يوماً بالاتصال بأي رئيس بلدية في لبنان لطلب تدخله في إعفاء نازح سوري أو دفع كفالة له. هذه عينة من الأمور التي أفتخر بأنني وتياري ورفاقي لم نقم بها في كل اقضية لبنان، لإرضاء سفارة أو سعيًا للحصول على رضى خارجي. #قوات_النزوح