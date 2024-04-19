مجلس بلدية هيتلا يستنكر الاعتداء الذي تعرض له رئيس البلدية ويتهم القوى الأمنية بالتواطئ وحماية الجاني

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استنكر مجلس بلدية هيتلا الاعتداء الذي تعرض له رئيس البلدية وليام درغام يوم أمس، وطالبوا وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بمتابعة التحقيق الذي يتعلق بالشكوى التي تقدم بها درغام عقب تعرضه لمحاولة قتل على يد المدعو (ك، ح )، وأكدوا أن تدخلات سياسية تتم لتبرئة الجاني وتمييع التحقيق في حين أن الاعتداء واضح، وشددوا في بيان، أننا لن نسمح بهذا الأمر ورؤساء البلديات ليسوا مكسر عصا، ويجب كشف الحقيقة وإنزال أشد العقوبات بالجاني.

وتساءل البيان، هل بات الزعران يتحكمون بمصير العباد وبلغت بهم الوقاحة حد التطاول على رؤساء البلديات، من دون أي رادع؟ وأين القوى الأمنية مما يجري، إذ يثبت وبالدليل القاطع أنها تتواطئ مع المعتدي نزولا عند رغبة أحد النواب السابقين، ومن هنا نطالب محافظ عكار عماد لبكي بالتدخل فورا كونه السلطة المسؤولة عن رؤساء البلديات، كما نطالب مدير عام الأمن العام اللواء عماد عثمان بالتدخل ومتابعة التحقيق، والا سنضطر لاظهار الاثباتات التي نملكها والمسجلة بالصوت والصورة والتي تظهر حقيقة ما جرى وتفضح الجاني ومن يتستر عليه من محققين ورتباء وضباط، والذين عمدوا وعن قصد الى تبديل المعطيات والأدلة وتجاهل الاستماع الى الشهود.

وأخيرا تساءل البيان، هل لدى تكتل الاعتدال الوطني أمين سر لحماية الزعران والبلطجية؟ وهل يعلمون أنه يتستر بهذا اللقب لمخالفة القوانين والاعتداء على كرامات الناس وهي ليست المرة الأولى التي يعمد فيها الى حماية البلطجية.