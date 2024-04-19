الحاج حسن يناشد الأجهزة الامنية بالتحرُّك!

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صدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "نناشد قيادة الجيش اللبناني ووزارتي الدفاع والداخلية والقوى الأمنية والجمارك وأمن الدولة المساعدة في ضبط عمليات التهريب، في ظل استمرار تدفق المنتوجات الزراعية المختلفة وعلى وجه الخصوص حمضيات وزيتون وزيت زيتون والخضار والحشائش وغيرها ودخولها الاراضي اللبنانية بطرق غير شرعية، خصوصا مع بدء الإنتاج المحلي، مما يشكل خسارة فادحة للمزارع اللبناني ويضر بالقطاع الزراعي والاقتصاد اللبناني".

وأضاف البيا، "نحيي جهود الأجهزة على مختلف الصعد".

وتابع، "كما ندعو الى تضافر الجهود للحد من عمليات التهريب رأفة بالمزارع اللبناني، خصوصا بعد الكارثة التي حلت بقطاع الزيتون من جراء القصف بالقنابل الفوسفورية المحرمة دولياً وتعمد إحراق أعداد هائلة من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة و الحرجية".