living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معلوف يغرد عن "الحرب الواسعة"!

19
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب السابق سيزار المعلوف عبر حسابه عالىة منصة "اكس":

امّا وقد بدا الحرص على عدم اشعال حرب واسعة ومفتوحة في الاقليم، نتيجة التزام الاسرائيليين والايرانيين بضوابط لا تُدخلهم في المجهول، فهل تنسحب تلك الحسابات على كل ساحات الاقليم؟ يبدو الامر يمضي في هذا التوجه، بوجود مصلحة اميركية لإنجاح المفاوضات، التي تقوم بها سلطنة عُمان. نحن في لبنان معنيون اكثر من غيرنا، بوجوب مواكبة تلك المفاوضات، واتخاذ الانضباط الايراني - الاسرائيلي عبرة، والدفع بإتجاه تسوية الحدود البرية، تكراراً لما حصل في ترسيم الحدود البحرية، وضمان الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية، مع الحفاظ على سيادة بلدنا. نُدرك ان ذلك لن يتم من دون وقف حرب غزة اولاً، ونراقب دخول تركيا على خط المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين، للوصول الى حلول طال انتظارها. رغم كل الاشتعال الميداني، وارتفاع نبرة الخطاب السياسي، شكّلت الردود الايرانية - الاسرائيلية مؤشراً غير قابل للتحليل: لا رغبة بإدخال الاقليم في حرب مدمّرة.. مما يعني ان الفرصة لانجاح المفاوضات الاميركية كبيرة جداً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   