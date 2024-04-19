شربل مارون: الاولى بالحكيم تنظيف بيته الداخلي وابعاد المستغلين والمستفيدين من مسألة النزوح عنه

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كتب النائب شربل مارون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: طالع الحكيم الشعب اللبناني بمؤتمر صحفي تناول فيه موضوع النازحين لذا وجب علينا سؤاله : اليوم فقط انتبه لاعداد وخطر النزوح ؟ واليوم فقط بات واعيا لمخاطر النزوح ؟

والمفارقة ، انه لم ينتبه الى انه بجانبه ومن الدائرة الاقرب اليه على الصعيد التنظيمي وتحديدا رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الواجب سؤاله كيف بلغ عديد النازحين في بلدته فقط اكثر من اربعين الفا ؟ وبالتالي الاولى بالحكيم تنظيف بيته الداخلي وابعاد المستغلين والمستفيدين من مسألة النزوح عنه والدعوة الى تنفيذ القوانين المرعية .