أسود في رد عنيف على جعجع: تحياتك الى محافظات سوريا لا زالت ترِن في الاذهان..!

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كتب المحامي ايلي اسود عبر فيسبوك وقال:
"سبحانك ..
كلامك يأتي متاخرا" ثلاثة عشر عاما" ، والتأخر سِمَة الاهمال ..
تحياتك الى محافظات سوريا لا زالت ترِن في الاذهان ..
الامينة العامة لحزبك حسمت انها لن تعيدهم الى فم الاسد ..
انت بالذات ربطت عودتهم بسقوط الاسد ..
دليلك القانوني زهرا قال لو نزح لاسباب أمنية ١٠ ملايين لعنا ما فينا نقلن لا ..
جماعة ١٤ شكلوا لسنوات الغطاء السياسي للنازحين ..
تحميلك المسؤولية الان للدولة رفع للمسؤولية عنك واستلحاق ..
دون زعل ، المواقف المفصلية التي تأتي متأخرة دون حلول فورية لها تزيد الطين بلة .."