أسود في رد عنيف على جعجع: تحياتك الى محافظات سوريا لا زالت ترِن في الاذهان..!

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كتب المحامي ايلي اسود عبر فيسبوك وقال:

"سبحانك ..

كلامك يأتي متاخرا" ثلاثة عشر عاما" ، والتأخر سِمَة الاهمال ..

تحياتك الى محافظات سوريا لا زالت ترِن في الاذهان ..