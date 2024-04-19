وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق المعايير الوطنية لدور الحضانة بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية

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أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) "معايير دور الحضانة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، نحو بيئة نمائية آمنة وصديقة للأطفال" بدعم من مؤسسة ليغو (LEGO Foundation) ومؤسسة ماك آرثر (MacArthur Foundation)، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات والادارات الحكومية، السفارات، المؤسسات التربوية والجامعات، الجمعيات الاهلية، المنظمات الدولية ومنظمات الامم المتحدة وفريق عمل الوزارة في فندق راديسون بلو- مارتينيز. وتضمّن الحفل توقيع مذكّرة تفاهم بين الوزارة ولجنة الإنقاذ الدولية.

نُفّذ هذا المشروع بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة (ECD) في لجنة الإنقاذ الدّولية (IRC)، ومركز ترشيد السياسات (K2P) في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) . بعد تطوير المعايير الوطنية لدور الحضانة، تمّت مراجعتها من قبل خبراء من خلفيّات مختلفة تعنى بتنمية الطفولة المبكرة. وُزّعَت 107 معايير تم إعدادها على 8 محاور متنوّعة هي: الحوكمة الرشيدة، الموارد البشرية، البيئة التّعليمية واللعب، التشارك مع أولياء الأمور، الشمولية والدمج وتكافؤ الفرص، الصحة والسلامة، والبنى التحتية والنظافة، بالإضافة إلى التغذية والنشاط الجسدي. تهدف هذه المعايير إلى ضمان وجود بيئة آمنة تعزّز نموّ ورفاه الأطفال عبر توفير الخدمات المناسبة في دور الحضانة.

وبناءً على المعايير التي تم تطويرها، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) على إعداد دراسة تقييميّة لدور الحضانة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي تستقبل الأطفال من عمر سنتين حتى 5 سنوات، وتتضمّن دور الحضانة التابعة للجمعيات غير الحكومية ودور الحضانة التابعة لمراكز الخدمات الإنمائيّة.

خلال الحفل، أكّد وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار أن "هذه المعايير ستشكّل الأداة الوطنيّة التي ستسمح لوزارة الشؤون الاجتماعية بدعم المجتمعات المحلية من خلال توفير خدمات ذي جودة، وما خارطة الطريق الا للإعلان عن بداية مسار طويل لعمل تقني وخدماتي سوف يأتي من ضمن مبادرات تعمل الوزارة على تنفيذها، كما على مبادرات اخرى سوف تتلقّفها الوزارة، أو تعمل على تصويبها ضمن الاولويات التي رسمتها الدراسة التقييمية لواقع الحضانات."

بدوره، أكّد مدير لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في لبنان، السيّد خوان غابرييل ويلز على أن "هدف الـ 107 معايير التي تم تطويرها وتحديد الإرشادات التوجيهيّة المرتبطة بها، هو تعزيز رفاهية الأطفال من خلال إحداث التحسينات المطلوبة على صعيد البيئة المتوفرة للأطفال، وعلاقتهم مع مقدمي الرعاية، والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بموظفي دور الحضانة". كما أكّد على ضرورة "تقدّيم الرعاية لأطفالنا في أفضل بيئة ممكنة، وهذا حق من حقوق كل طفل بغضّ النظر عن العرق، والأثنية، والجنسية، والوضع الاجتماعي أو الخلفية، كما هو مكرس في الاتفاق الدولي لحقوق الطفل، الذي صادق عليه لبنان في عام 1990".

وعلى هامش الحفل، وفي إطار توحيد الجهود والأدوار الرائدة لكل منهما في المجال الإنساني والاستجابة للطوارئ في لبنان، تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC). تهدف هذه المذكّرة إلى تفعيل العمل على دعم المجتمعات الأكثر ضعفًا في لبنان، حيث سيتم التعاون على عدة أصعدة، هي: تبادل الخبرات التقنيّة، وتعزيز الوصول إلى الحماية الاجتماعية والتنمية، بالإضافة إلى توفير الخدمات القانونيّة في كافة أرجاء لبنان.

وفي هذا الإطار، قال ويلز: "نتطلّع قدمًا إلى متابعة العمل مع الوزارة والوزير الدكتور حجّار وتعزيز الجهود المشتركة مع المجلس الأعلى للطفولة في سبيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة".