إسرائيل نفّذت ضربة ضد إيران؟

A + A -

نقلت قناة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران ردًّا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الفائت.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوجود تقارير عن "انفجارات مُدوّية" سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أنّ أسبابها مجهولة.



وفي السياق، أعلنت إيران أنّها أسقطت مُسيّرات عديدة وأنّه "ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي" على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد.



وقال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة حسين داليريان عبر منصّة "إكس": "مُسيّرات عديدة أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا".

هذا وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

من جهتها، أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأنّ دويّ "ثلاثة انفجارات" سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.

الى ذلك، علقت إيران الرحلات الجوية فوق عدد من المدن بما في ذلك مدينة أصفهان، وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه "تم تعليق الرحلات الجوية فوق مدن أصفهان وشيراز وطهران".