living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البعريني لـ «الأنباء»: مساعي «الخماسية» تراوح مكانها ومبادرة «الاعتدال» في مربع الانتظار

19
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: زينة طبَّارة-

رأى عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني، أن الاستحقاق الرئاسي ما زال حتى الساعة بين المطرقة الإقليمية وسندان الخلافات الداخلية، وبالتالي لا تقدم ملحوظا في هذا الملف الضاغط على كل المستويات، مشيرا على سبيل المثال إلى ان استئناف اللجنة الخماسية لحراكها، مشكورة، لم يحمل أي جديد، وما زالت مساعيها تراوح بين دائرتي تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، والبحث في مواصفات الرئيس، معربا عن يقينه انه ما لم يرق التمثيل الدولي في صفوف اللجنة الخماسية إلى مستوى الرؤساء والقادة، سيبقى الشغور الرئاسي سيد المواقف والأحكام.

 

ولفت البعريني في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان مبادرة «الاعتدال» تركن في مربع الانتظار والترقب، وذلك بعد ان اصطدمت برفض القوات اللبنانية والكتائب لإصرار حزب الله على ترؤس رئيس مجلس النواب نبيه بري لحوار الكتل النيابية قبيل جلسة انتخاب الرئيس، ما يعني من وجهة نظر البعريني، أن مبادرة الاعتدال وصلت إلى طريق مسدود، إلا ان الأمل بتذليل عائق ترؤس الحوار، ما زال ساطعا للعبور به ومنه إلى بقعة الضوء في آخر النفق، خصوصا أن كتلة الاعتدال وضعت خطة جديدة في محاولة لإحداث خرق في جدار تصلب المواقف بين معراب والصيفي من جهة، وحارة حريك وعين التينة من جهة ثانية.

 

وإذا سألت البعريني عن رأيه الشخصي الذي لا يمثل لا كتلة الاعتدال الوطني، ولا اللجنة الخماسية، يؤكد ان ما تشهده الساحة اللبنانية من مساع داخلية وخارجية لإنجاز الانتخابات الرئاسية، طبخة غير قابلة للنضوج، وستبقى تحت تأثير الغليان الدولي والإقليمي وحتى المحلي إلى ما قبل الانتخابات البرلمانية في العام 2026، وأقله قبل انقشاع الرؤية في التطورات الدراماتيكية في المنطقة، علما ان مساعي مبادرة الاعتدال بالتوازي مع حراك اللجنة الخماسية، ستستمر بأمل ولو ضئيل للوصول إلى قواسم مشتركة تنهي الأزمة.

 

وردا على سؤال، ختم البعريني بالإعراب عن يقينه أن حرب الجنوب ومن خلفها مأساة غزة، لعبت دورا طليعيا في انسداد الأفق أمام الاستحقاق الرئاسي، وذلك لاعتباره أن الانقسام العمودي بين اللبنانيين حول قراءة ما ستنتهي إليه التطورات في المنطقة، وما ستفرزه من نتائج على الداخل اللبناني، يحول دون تحطيم الحواجز أمام انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية اللبنانية، ما يعني أن القوى السياسية في لبنان باقية على حلبة تسديد لكمات المواقف والمواقف المضادة «إلى أن يقضي الله أمرا كان فعولا».

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   