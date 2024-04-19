البعريني لـ «الأنباء»: مساعي «الخماسية» تراوح مكانها ومبادرة «الاعتدال» في مربع الانتظار

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الأنباء الكويتية: زينة طبَّارة-

رأى عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني، أن الاستحقاق الرئاسي ما زال حتى الساعة بين المطرقة الإقليمية وسندان الخلافات الداخلية، وبالتالي لا تقدم ملحوظا في هذا الملف الضاغط على كل المستويات، مشيرا على سبيل المثال إلى ان استئناف اللجنة الخماسية لحراكها، مشكورة، لم يحمل أي جديد، وما زالت مساعيها تراوح بين دائرتي تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، والبحث في مواصفات الرئيس، معربا عن يقينه انه ما لم يرق التمثيل الدولي في صفوف اللجنة الخماسية إلى مستوى الرؤساء والقادة، سيبقى الشغور الرئاسي سيد المواقف والأحكام.

ولفت البعريني في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان مبادرة «الاعتدال» تركن في مربع الانتظار والترقب، وذلك بعد ان اصطدمت برفض القوات اللبنانية والكتائب لإصرار حزب الله على ترؤس رئيس مجلس النواب نبيه بري لحوار الكتل النيابية قبيل جلسة انتخاب الرئيس، ما يعني من وجهة نظر البعريني، أن مبادرة الاعتدال وصلت إلى طريق مسدود، إلا ان الأمل بتذليل عائق ترؤس الحوار، ما زال ساطعا للعبور به ومنه إلى بقعة الضوء في آخر النفق، خصوصا أن كتلة الاعتدال وضعت خطة جديدة في محاولة لإحداث خرق في جدار تصلب المواقف بين معراب والصيفي من جهة، وحارة حريك وعين التينة من جهة ثانية.

وإذا سألت البعريني عن رأيه الشخصي الذي لا يمثل لا كتلة الاعتدال الوطني، ولا اللجنة الخماسية، يؤكد ان ما تشهده الساحة اللبنانية من مساع داخلية وخارجية لإنجاز الانتخابات الرئاسية، طبخة غير قابلة للنضوج، وستبقى تحت تأثير الغليان الدولي والإقليمي وحتى المحلي إلى ما قبل الانتخابات البرلمانية في العام 2026، وأقله قبل انقشاع الرؤية في التطورات الدراماتيكية في المنطقة، علما ان مساعي مبادرة الاعتدال بالتوازي مع حراك اللجنة الخماسية، ستستمر بأمل ولو ضئيل للوصول إلى قواسم مشتركة تنهي الأزمة.

وردا على سؤال، ختم البعريني بالإعراب عن يقينه أن حرب الجنوب ومن خلفها مأساة غزة، لعبت دورا طليعيا في انسداد الأفق أمام الاستحقاق الرئاسي، وذلك لاعتباره أن الانقسام العمودي بين اللبنانيين حول قراءة ما ستنتهي إليه التطورات في المنطقة، وما ستفرزه من نتائج على الداخل اللبناني، يحول دون تحطيم الحواجز أمام انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية اللبنانية، ما يعني أن القوى السياسية في لبنان باقية على حلبة تسديد لكمات المواقف والمواقف المضادة «إلى أن يقضي الله أمرا كان فعولا».